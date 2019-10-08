حى العجمى بالاسكندرية يكثف أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى قبل موسم الامطار

الاسكندرية جاكلين منير

كثفت الأجهزة التنفيذية بحى العجمي بالإسكندرية ، مجهوداتها لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى قبل موسم الامطار ، حيث قامت بمتابعة مشروع الاحلال و التجديد لشبكات الصرف الصحى ، من خلال إدارة المتابعة الميدانية ، و ذلك بناء علي تعليمات اللواء عماد يوسف رئيس الحي و تحسين علوان سكرتير عام الحى.

و أشار بيان صادر اليوم الى أن أدارة المتابعة الميدانية قد قامت بمتابعة أعمال مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحي، بمحطة ص١ بطريق إسكندرية مطروح قبلي ، ومتابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بطريق "أم زغيو" وتكريك فرعات مطابق الصرف الصحي ،ومتابعة تطهير مطابق الصرف الصحي بشارع بمجمع المدارس خلف مستشفى العجمي العام بواسطة عمال منطقة العجمي للصرف الصحي .

و فى نفس الاطار ، قامت إدارة المتابعة الميدانية بحضور مفتشي المتابعة هاني سمير وبلال أحمد بمتابعة الأعمال تشغيل كباين التليفونات أول ش المساهمين بالدخيلة قبلي وأمام سنترال الدخيلة ش مسجد ناجي ومدخط الفايبر لتغذية الجانب القبلي ، كما تم شفط ونزح مياه صرف صحي من مدرسة الشهيد ثروت جلال بناء علي طلب من أولياء الأمور ومدير المدرسة ،ومتابعة رفع الأتربة من شاطى الدخيلة بمعدات الإدارة المركزية لتجميل المدينة في وجود رئيس ومفتش القطاع بالدخيلة.

من ناحية أخرى ،نظم مركز معلومات التنمية المحلية التابع لحي ثان المنتزه ، شرق الاسكندرية ، قافلة سكانية شاملة ،وذلك فى إطار تكثيف مجهوداته لإقامة قوافل سكانية بنطاق الحي ، حيث يستهدف الوصول للفئات الأشد احتياجا من أهالي عزبة كرملة ، بناءا على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، و مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي ، بضرورة العمل على إيصال الخدمات لمستحقيها.

و أشار بيان صادر اليوم ،الى أن فعاليات القافلة أقيمت وسط إقبال متوسط من أهالي العزبة، بمشاركة الطبيبة الدكتورة مها محمد كامل ، و الأطباء والصيادلة ممثلى المنطقة الطبية ، حيث تم إجراء الكشوف الطبية اللازمة لأهالي العزبة بإجمالي( 47 حالة أطفال ، 86 حالة أمراض باطنة )، و صاحب ذلك مشاركة إدارة تنظيم الأسرة بالمنتزه الطبية بإجراء الفحص الطبي لعدد 26 حالة تنظيم الأسرة ، عدد 8 حالة سونار ، 21 حالة أمراض نساء ، مع تقديم عينات الأدوية المجانية للمستحقين.

كما قام مدير إعلام منطقة المنتزه الطبية بإلقاء ندوة توعوية عن مسح السمع للأطفال و التوعية بأهمية الكشف المبكر علي مرض سرطان الثدي ، ومن جانب آخر قام إمام وخطيب مسجد حوض 10 بإلقاء كلمة على الحضور تحت شعار " التطرف الديني و جذور الإرهاب" ، وجاء ذلك بالتنسيق مع مسئول الثقافة العامة بقصر ثقافة أبي قير.

وعن مشاركة إدارة المعمورة البيطرية فكانت من خلال تقديم التوعية البيطرية وطرق رعاية الحيوانات والصحة البيطرية والتعريف بمرض انفلونزا الطيور وكيفية الوقاية منه وطرق التربية السليمة للحيوانات.

و قامت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه ثان بالتنويه عن فتح فصول محو الأمية لراغبي التسجيل للإلتحاق بها ، إلى جانب حضور ممثل عن وحدة الرأس السوداء الاجتماعية للرد على تساؤلات الأهالي ، كما التقت بمدير احدي الجمعيات الأهلية بالعزبة لمتابعة شئون الجمعية ، وشاركت الإدارة العامة للتجارة الداخلية فكانت هناك مشاركة بمنفذ متحرك لبيع الإسطوانات بسعر مدعم.

و قد أقيمت فعاليات القافلة وسط إقبال متوسط من أهالي العزبة بحضور ممثل عن المجلس القومي للسكان ، لمتابعة فعاليات القافلة ، وبحضور مدير مركز معلومات التنمية ، وكيل المركز ، باحثي المركز.