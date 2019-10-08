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حركة تحرير السودان (جناح مناوى) تعتزم إرسال وفد إلى الداخل قريبا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:18 م
حركة تحرير السودان (جناح مناوى) تعتزم إرسال وفد إلى الداخل قريبا حركة تحرير السودان
أ ش أ

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أعلنت حركة "تحرير السودان – جناح منى أركو مناوى"، أنها تعتزم إرسال وفد رفيع المستوى، إلى الداخل، خلال الأيام المقبلة، بهدف الالتحام مع قواعد الحركة وجماهيرها فى الداخل.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوفد سوف يقوم بمد جسور التواصل مع كافة القوى السياسية السودانية وقوي الثورة، ومجلس السيادة، والحكومة الانتقالية، من أجل دعم أهداف الثورة وقضايا السلام العادل، وتعزيز فرص استقرار السودان، وتطلعات شعبه في الحرية والوحدة والسلام والديمقراطية.
وأضافت أن "قضية السلام قضية مهمة جدا، لابد أن تلقى حظها من الاهتمام، لأن أغلبية القضايا الأخرى كالاقتصادية والأمنية، هي مرتبطة بعملية وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الذي يؤسس لبناء وطن متسامح مستقر"، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى جهود جبارة وتكاتف ووحدة حقيقية بين جميع مكونات الوطن وأحزابه ومنظماته مجتمعه المدني.


حركة تحرير السودان

السودان

جناح مناوى

الحكومة السودانية

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