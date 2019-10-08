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حجز متهم بانتحال صفة موظف حكومى بالسلام لورود التحريات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:45 ص
حجز متهم بانتحال صفة موظف حكومى بالسلام لورود التحريات محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحجز شخص انتحل صفة موظف حكومي، وبحوزته أسلحة بيضاء، وبطاقة شخصية مزورة في السلام، لحين وصول التحريات الأمنية.
 
كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أثناء ملاحظة قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، اشتبهت في سيارة، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص أدعى كونه يعمل بإحدى الجهات الحكومية.
 
وبإجراء التحريات والفحص اللازم تبين أنه مسجل ومطلوب التنفيذ في عدة أحكام، وضبط بحوزته على أسلحة بيضاء، وبطاقة شخصية وكارنيهات مزورة.
 
بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس وباقى المضبوطات بقصد انتحال الصفة، وأقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

انتحال صفة

نيابة السلام

حيازة اسلحة

قسم السلام

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