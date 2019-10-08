حبس مزارعين لاتهامهما بحيازة 41 ألف قرص مخدر بقنا

قنا وائل محمد

قررت نيابة مركز قنا، حبس مزارعين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهما بقيادات تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة بقرية الحجيرات، وعثر بحوزتهما 41 ألف قرص مخدر .

تلقى اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية، إخطاراً بضبط عبدالرسول .ع.م و جمال.ع.ع من تجار المواد المخدرة بقنا، وبحوزتهما 41 ألف قرص مخدر بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، عقب عمليات تحريات.

كما تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط سائق سيارة، خلال كمين أمنى لقيامه بجلب كمية من مخدر الأفيون من قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، واعترف بحيازته بقصد الإتجار، وقررت النيابه حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء مجدى القاضى، تلقى أخطاراً يفيد ضبط احمد ا ع 30 عاماً مقيم بمحافظة الأقصر، أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته كيلو من مخدر الأفيون بقرية الحجيرات، أثناء جلبها لترويجها على المتعاطين، واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة.