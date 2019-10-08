حبس سائق لشروعه فى قتل سائق بسبب إيجار شقة ببنها

القليوبية –فريق المحافظات

أمر أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه فى قتل عامل، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أداه الواقعة.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد خالد المحمدى مفتش مباحث فرقة بنها بورود بلاغا لمركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعى بوصول "سيد م م" 32 سنة عامل دليفرى ومقيم وروره – دائرة المركز مصاب (جرح نافذ بالبطن) وجرى حجزه للعلاج .

انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بسؤال المصاب اتهم "خالد س ط" سائق بالتعدى عليه وإحداث إصابته وذلك بسبب تأخر المتهم فى سداد قيمة إيجار الشقه سكنه بالعقار ملك والد زوجة المصاب وحال معاتبته ومطالبته بدفع الإيجار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه " محدثاً إصابته.

تمكن الرائد احمد كمال رئيس مباحث مركز بنها وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة والتحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22132 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2019م.