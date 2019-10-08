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حاكم الشارقة یزور البیت العربى فى مدرید..ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الكتاب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:42 م
حاكم الشارقة یزور البیت العربى فى مدرید..ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الكتاب حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب
أحمد منصور

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زار الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الیوم الثلاثاء، البیت العربى فى العاصمة الإسبانیة مدرید الذى یعد مركزاً رسمیاً للتبادل الثقافى الدبلوماسى الفكرى العربى الإسبانى.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (5)

وكان فى استقبال حاكم الشارقة لدى وصوله مقر البیت العربى، بیدرو مارتینیز أفیال، مدیر عام مؤسسة البیت العربى وعدد من ممثلى المؤسسات الثقافیة والأكادیمیة الإسبانیة.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (1)

ودون حاكم الشارقة كلمة فى السجل الذھبى لكبار زوار البیت العربى فى مدرید، وقال فیھا: إننا سعداء بأن نزور ھذا البیت المسمى "البیت العربى" وإنه لبوابة لتوطید وتعزیز العلاقات الثقافیة بین العالم العربي وإسبانیا.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (2)

نحن الیوم نقوم بخطوة جداً مھمة لربط الثقافة العربیة بالإسبانیة معاً فى وثائق ممزوجة بالاحترام والتقدیر، نأمل أن نكون على مستوى یلیق بنا كعرب وبإسبانیا.

كما شھد حاكم الشارقة فى قاعة السفراء توقیع اتفاقیة تعاون بین ھیئة الشارقة للكتاب والبیت العربى في إسبانیا، تھدف إلى الترویج للثقافة الإماراتیة والعربیة في إسبانیا.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (3)

ودعت الاتفاقیة إلى تعزیز سبل التعاون المشترك بین الشارقة وإسبانیا في عدة محاور ثقافیة استراتیجیة، من خلال شبكاتھم الإقلیمیة والدولیة، وفتح آفاق أوسع للتواصل والتبادل الثقافي القائم بین الطرفین وتحدید البرامج المناسبة لذلك بالاتفاق بین الطرفین، وبموجب الاتفاقیة یتولى البیت العربي توفیر منصات عرض في مقرین تابعین لھ في كلّ من "مدرید" و"قرطبة"، لتنظیم لقاءات ومعارض للترویج للثقافتین الإماراتیة والعربیة وتوفیر الفرص للتعریف بالكتاب والناشرین الإماراتیین في إسبانیا.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (4)

كما تضمنت الاتفاقیة استحداث برنامج ثقافي مشترك بین الطرفین یخدم أطر التعاون مع مؤسسات ثقافیة عالمیة، ویوجّھ المبدعین والمتخصصین في المجال  الثقافي في إسبانیا نحو إیجاد أدوات فاعلة لتعزیز الحوار الثقافي بین الشارقة من جھة وإسبانیا والعالم من جھة أخرى.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (6)

ووقّع الاتفاقیة كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئیس ھیئة الشارقة للكتاب، وبیدرو مارتینیز أفیال، مدیر عام البیت العربي.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (7)

بعدھا تابع الحضور فیلمًا وثائقیاً حول مقر البیت العربي في قرطبة وتاریخھ وما یحتویھ من كنوز ثقافیة وأدبیة وفنیة وما یمیزه من عمارة ھندسیة.

عقب ذلك قام صاحب السمو حاكم الشارقة بجولة في أرجاء البیت العربي متفقداً المعارض الفنیة المقامة فیھ كمعرض "فن من شمال إفریقیا" ومعرض "النجمة اللیلیة" للنحات الإسباني كریستوبال مارتین.

وتفضل الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في ختام زیارتھ بالتقاط صوره تذكاریة مع مسؤولي وممثلي البیت العربي بمدرید والوفد المرافق 

لحاكم الشارقة أمام المدخل الرئیس للمبنى.

حاكم الشارقة یزور البیت العربي ویشھد اتفاقیة تعاون مع ھیئة الشارقة للكتاب (8)

رافق حاكم الشارقة خلال زیارتھ كل من ماجد حسن السویدي سفیر دولة الإمارات لدى مملكة إسبانیا، وعبد الله بن محمد العویس رئیس دائرة الثقافة، والمھندس علي بن شاھین السویدي رئیس دائرة الأشغال العامة، وأحمد بن ركاض العامري رئیس ھیئة الشارقة للكتاب، وعبد العزیز عبد الرحمن المسلم رئیس معھد الشارقة للتراث، وعلي إبراھیم 

المري رئیس دارة الدكتور سلطان القاسمي، و محمد حسن خلف مدیر عام ھیئة الشارقة للإذاعة والتلفزیون، والدكتور عمرو عبدالحمید مدیر أكادیمیة الشارقة للبحوث، وطارق سعید علاي مدیر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد محمد الكوس المدیر التنفیذي لجمعیة الناشرین الإماراتیین وعدد من رؤساء تحریر الصحف المحلیة الإماراتیة.


الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى

حاكم الشارقة

احمد العامرى

هيئة الشارقة

بيت العربى

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