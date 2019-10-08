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"جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة" غدًا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:34 م
"جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة" غدًا صورة أرشيفية لمحاكمة جدة الطفلة جنة
الدقهلية شريف الديب

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تستعد محكمة جنايات المنصورة- الدائرة السادسة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، لاستكمال إجراءات محاكمة "صفاء.ع.ع"، الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة "جنة"، 4 سنوات، غدًا الأربعاء.

وقرر المستشار نسيم بيومي رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة بالأمس، تأجيل جلسة محاكمة جدة الطفلة جنة لجلسة الغد 9 أكتوبر، بعد عدم حضور محام مع المتهمة، واختفائه قبل بدء الجلسة بدقائق.

وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة، على الفور بعد تبين عدم حضور محام عن المتهمة فى الجلسة.

يذكر أنه قد أمر المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعي، والذي أكد أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجني عليها الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، والمقيمة  بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، وأوضح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك أثر اعتداء جنسي من عدمه.

وأكد التقرير انه بفحص وتشريح جثة المجني عليها من المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم في هذه المواضع الجسم صلب ساخن أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل تسخين شرشرة حديد وكي المجني عليها بها.


الدقهلية

جنايات المنصورة

محاكمة جدة جنة

الطفلة جنة

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