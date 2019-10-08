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جامعة دمياط تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف القيادية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:55 ص
جامعة دمياط تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف القيادية الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت الإدارة العامة لجامعة دمياط عن حاجتها لشغل الوظائف التالية "أمين عام الجامعة، أمين عام مساعد للشئون الإدارية، أمين عام مساعد للشئون المالية، مدير عام رعاية الطلاب، مدير عام الموازنة والحسابات". 


وتقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة، مرفقا بها بيان حالة وظيفية للمتقدم، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل، وصورة من بطاقة الرقم القومى.

 

ويتم إرسال الطلبات على العنوان التالى "الإدارة العامة لجامعة دمياط – دمياط الجديدة – الحى الرابع مساكن السبعين عمارة رقم (90)، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر 2019".


جامعة دمياط

وظائف خالية

وظائف قيادية

رئيس جامعة دمياط

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