جامعة القاهرة تطلق مشروع "مصر خضراء"..الخشت: حان الوقت لتحويل الأفكار لمشروعات

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بالجامعة وإحدى شركات الاتصال، لإطلاق مشروع "مصر خضراء"، بهدف زراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة وينفذه طلاب الكلية والفنيون.

حضر مراسم التوقيع نواب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وعدد من قيادات الشركة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مشروع " مصر خضراء " يمثل أهمية كبيرة ونحرص على تنفيذه ليس فقط لعمل توازن بيئي للتلوث الناتج عن عوادم السيارات وغيرها من مصادر التلوث، ولكن من أجل إيجاد فرص عمل جديدة تغير وعى المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن أحد الأشياء الفاصلة بين الحضارة واللا حضارة هو الوعي البيئي فلا يمكننا التحدث عن حضارة في العلم أو في الفن دون وجود بيئة نظيفة بصنع الأفراد ومشاركتهم.

وأكد د. محمد الخشت، أن الجامعة تمتلك بنوك أفكار ولكن عبر سنوات طويلة كنا نفتقر إلى التنفيذ وحان الوقت لكي تتحول هذه الأفكار إلى العمل علي أرض الواقع.

وأكد الدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة، والذى وقع الاتفاقية، أن إطلاق مشروع " مصر خضراء " يهدف إلى تدريب طلاب كلية الزراعة وتحقيق أهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية طويلة المدي، مشيرًا إلى أن المبادرة تنتج أكثر من مليون شجرة زيتون وحوالي 10 آلاف شجرة موالح ومانجو للمساهمة فى تحقيق التوازن بين عدة أهداف تربوية من خلال تدريب أكثر من 2500 طالب سنويًا.