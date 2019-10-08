سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تطلق مشروع "مصر خضراء"..الخشت: حان الوقت لتحويل الأفكار لمشروعات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:40 م
جامعة القاهرة تطلق مشروع "مصر خضراء"..الخشت: حان الوقت لتحويل الأفكار لمشروعات جامعة القاهرة
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بالجامعة وإحدى شركات الاتصال، لإطلاق مشروع "مصر خضراء"، بهدف زراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة وينفذه طلاب الكلية والفنيون.

حضر مراسم التوقيع نواب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وعدد من قيادات الشركة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مشروع " مصر خضراء " يمثل أهمية كبيرة ونحرص على تنفيذه ليس فقط لعمل توازن بيئي للتلوث الناتج عن عوادم السيارات وغيرها من مصادر التلوث، ولكن من أجل إيجاد فرص عمل جديدة تغير وعى المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن أحد الأشياء الفاصلة بين الحضارة واللا حضارة هو الوعي البيئي فلا يمكننا التحدث عن حضارة في العلم أو في الفن دون وجود بيئة نظيفة بصنع الأفراد ومشاركتهم.

وأكد د. محمد الخشت، أن الجامعة تمتلك بنوك أفكار ولكن عبر سنوات طويلة كنا نفتقر إلى التنفيذ وحان الوقت لكي تتحول هذه الأفكار إلى العمل علي أرض الواقع.

وأكد الدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة، والذى وقع الاتفاقية، أن إطلاق مشروع " مصر خضراء " يهدف إلى تدريب طلاب كلية الزراعة وتحقيق أهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية طويلة المدي، مشيرًا إلى أن المبادرة تنتج أكثر من مليون شجرة زيتون وحوالي 10 آلاف شجرة موالح ومانجو للمساهمة فى تحقيق التوازن بين عدة أهداف تربوية من خلال تدريب أكثر من 2500 طالب سنويًا.

 

جامعة القاهرة

مصر الخضراء

كلية الزراعة

تحويل الافكار لمشروعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة