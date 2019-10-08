تموين الأقصر تضبط نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملات بالأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

كلف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، قيادات المديرية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، وعليه تم تشكيل حملة بقيادة المحاسب عاصم أبو حساب وكيل المديرية، وجبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وشريف سعد المفتشين بالمديرية.

وقام رجال المديرية خلال الحملة، بالمرور على الأسواق ومحلات البقالة والمحال التجارية ومخازن الأغذية وخاصة أغذية الأطفال وصغار السن الأكثر تداولاً والتأكيد على جودة السلع الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط 2500 عبوه بإجمالى وزن نصف طن أغذية وحلويات ولوليتا ومصاصات وجيلى وبسكوت وعصائر قبل طرحها بالأسواق، وتحرر محضر 625 جنح أمن الدولة، وتم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم وجود ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة وجارى العرض على النيابة العامة.

وكان قد أعلن رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر، أنه تمت قيادة عدد من الحملات على مدار شهر سبتمبر الماضى، وذلك فى إطار إستمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين، حيث إنطلق العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الإنضباط، وقال العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم تحرير 460 قضية متنوعة تتضمن 27 قضية سلع منتهية الصلاحية، و219 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 26 قضية تراخيص، 74 قضية شهادات صحية ، 8 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم باجمالى 1.900طن، و 20 قضايا مضبوطات بدون فواتير، و10قضية سلع مجهولة المصدر، و 16 قضية عدم ممارسة النشاط، و2 قضية تجميع 243 كيلو سكر تموينى، و 15 قضية ذبح خارج السلخانة، وقضية عدم وجود سجل 21 بترول، 2قضية تجميع مواد بترولية باجمالى 35 لتر، قضية تجميع بطاقات تموينية باجمالى 24 بطاقة، قضية سكر ناقص الوزن ، 6 قضايا تصرف فى حصة مخبز بلدى ، 2 قضية زيادة فى السعر الرسمى.