تقلع من الماء وتطير وسط النار..طائرة بى -200 البرمائية الروسية تصل أمريكا

شعبان هدية

في معرض "لوبورجيه 2019" ، تم للمرة الأولى عرض طائرة "بي-200"، وكان ظهور هذه الطائرة الروسية مفاجأة المعرض، ولكن المفاجأة الثانية أن هذه الطائرة، ستدخل العمل فى الجيش الأمريكي ، حسبما ذكر مدير عام المصنع الذي أنتج طائرة "بي-200".

ونقلت وكالة نوفستى الروسيى عن يوري جرودينين، مدير عام مصنع الطائرات "بيرييف"، إن الاتفاقية الموقعة تنص على بدء توريد الطائرات بعد 15 شهرا من الحصول على المقدمات النقدية.

ووقع مصنع "بيرييف" ، وشركة "سيبلاين جلوبال أير سرفيسيز"، في العام الماضي، اتفاقية لتوريد 10 طائرات برمائية من طراز "بي-200تشي إس" للولايات المتحدة الأمريكية.

والمفاجأة هي توريد الطائرات الروسية للولايات المتحدة على الرغم من الحظر التجاري الأمريكي على روسيا.

وتعتبر طائرة "بي-200تشي إس" أكبر طائرة مطافئ في العالم، وبإمكانها أن تأخذ 12 طنا من الماء، في حين تستطيع أكبر طائرة أجنبية مماثلة أخذ 6 أطنان من الماء.

والمصنع الذي يحمل اسم مهندس الطائرات الروسي "بيرييف"، ويقع في مدينة تاجانروج، يوفر إمكانيات لـ "بي–200" لتقلع من الأرض ومن الماء، وبالإضافة إلى مواجهة الحرائق تستطيع هذه الطائرة البحث عن المنكوبين وإنقاذهم، ونقل المسافرين والسلع.