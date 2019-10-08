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تعليم الإسكندرية: وفاة ولى أمر فى مشاجرة مع معلم داخل إحدى المدراس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:28 م
تعليم الإسكندرية: وفاة ولى أمر فى مشاجرة مع معلم داخل إحدى المدراس المدارس- ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وفاة ولى أمر، داخل حرم مدرسة بوسط الإسكندرية، إثر مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة.

وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، فى بيان صادر اليوم، أنه تلقى إشارة من إيمان شرف مدير عام إدارة وسط، ومن إدارة الأمن بالمديرية بوفاة ولى أمر داخل حرم مدرسة محرم بك الإعدادية للبنين بإدارة وسط، بعد مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة.

وأضاف الديب أن المجنى عليه حضر بعد استدعاء والد الطالب له، هذا وانتقلت المباحث الجنائية للمدرسة، وتم التحفظ على المعلم طرف الواقعة، وإحالة جثة المتوفى للطب الشرعى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

 

 


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