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تعرف على الأنواع المختلفة من الذبحة الصدرية واختلافها عند النساء والرجال

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:00 ص
تعرف على الأنواع المختلفة من الذبحة الصدرية واختلافها عند النساء والرجال الذبحة الصدرية أرشيفية
كتبت هند عادل

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الذبحة الصدرية هي ألم يشعر به عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم، وهناك عدة أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية يتم تصنيفها بناءً على سببها ونمط الأعراض وشدتها.

ووفقا لموقع " healthline" يمكن أن تكون الذبحة الصدرية نفسها من أعراض الإصابة بأمراض القلب الكامنة، مثل انسداد الأوعية الدموية حول القلب تصلب الشرايين التاجية أو قصور القلب.

والذبحة الصدرية هي عرض وليس مرضًا أو حالة ومع ذلك ، فإن هذه الأعراض هي علامة على مرض الشريان التاجي مما يعني ان الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية ،والنوبات القلبية يمكن أن تهدد الحياة.

 

يمكن أن تشمل الأعراض العامة للذبحة الصدرية:
 

ألم الصدر أو الانزعاج الذي يبدأ عادةً خلف عظمة الصدر أو في الصدر وقد يشعر مثل الضغط أو الضيق أو الثقل أو الضغط أو الاحتراق.

ألم أو إزعاج يمكن أن يحدث أيضًا في العنق، الفك، الكتف، مشاعر الضعف أو التعب، تعرق،

ضيق في التنفس، الغثيان أو الشعور بالغثيان في المعدة، الإغماء.

 

هناك بضعة أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية كل نوع له خصائصه المميزة :
 

الذبحة الصدرية المستقرة
 

يتبع هذا النوع نمطًا ثابتًا غالبًا ما يحدث بعد المجهود أو الإجهاد عادة لا تستمر الأعراض لفترة طويلة ويمكن تخفيفها باستخدام الدواء أو مع الراحة.

 

الذبحة الصدرية غير المستقرة

 الذبحة الصدرية غير المستقرة لا تتبع النمط ويمكن أن تكون أكثر حدة يمكن أن يحدث في الراحة، ويدوم لفترة أطول وربما لا يخفف من الأدوية. نظرًا لأنه قد يتقدم إلى نوبة قلبية، فإنه يعتبر حالة طوارئ طبية.

 

الذبحة الصدرية الدقيقة
 

 الذبحة الصدرية الدقيقة تؤثر على الشرايين الصغيرة جدا في القلب يمكن أن يحدث ذلك أثناء أداء الأنشطة اليومية المعتادة وتستمر فترة أطول ، وتسبب ألما شديدا، الدواء قد لا تخفيف الأعراض قد يكون هذا النوع من الذبحة الصدرية أكثر شيوعًا عند النساء.

 

ذبحة برينزميتال
 

 هذا النوع من الذبحة الصدرية نادر الحدوث ويمكن أن يحدث أثناء الراحة أو النوم، إنه ناتج عن تشنج مفاجئ في الشرايين في القلب ويمكن أن يسبب ألما شديدا، غالبًا ما يمكن تخفيف الأعراض عن طريق الأدوية ، ولكن في بعض الحالات  يمكن أن يؤدي تشنج الشرايين إلى عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة أو تلف عضلة القلب.

قد تكون الذبحة الصدرية مختلفة في النساء عنها في الرجال حيث يمكن للمرأة تجربة أعراض الذبحة الصدرية الكلاسيكية بشكل مختلف. بالنسبة لبعض النساء، قد لا يشعرن بالأعراض الكلاسيكية لضغط الصدر أو ضيقه، لكن في بعض الأحيان قد يشعرن بالإرهاق كعرض من أعراض الذبحة الصدرية.

قد تصاب النساء أيضًا بأمراض الأوعية الدموية التاجية يتضمن مرض الأوعية الدموية التاجية انسدادًا في الشرايين الدقيقة في القلب، مما قد يؤثر على تدفق الدم.


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