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تصدير 28 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا وتداول 297 شاحنة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:56 ص
تصدير 28 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا وتداول 297 شاحنة ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 28 ألف طن فوسفات، و297 شاحنة بضائع، و58 سيارة

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 23 شاحنة و6 سيارة، بينما تغادر السفينة أميرة إيمان، وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و14 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 121 شاحنة و33 سيارة وغادرت السفينة الحرية وعلى متنها 47 شاحنة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال العبارة إيلة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 44 شاحنة و 5 سيارات .


البحرالاحمر

ميناء سفاجا

فوسفات

موانئ البحر الاحمر

سفن حاويات

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