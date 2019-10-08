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"تصديرى الحاصلات الزراعية" ينظم برنامجا تدريبيا لمنتجى ومصدرى الموالح

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:45 م
"تصديرى الحاصلات الزراعية" ينظم برنامجا تدريبيا لمنتجى ومصدرى الموالح جانب من البرنامج
كتب عبد الحليم سالم

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نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع شركة DECCO الإيطالية برنامج تدريبى اليوم الثلاثاء لمصدرى ومنتجى الموالح وأصحاب محطات التعبئة والعاملين بها، وذلك فى إطار استعدادات المجلس للموسم التصديرى الجديد للموالح المصرية، واستكمالاً للبرامج التدريبية التى عقدها المجلس خلال الفترة الماضية.

 

ويهدف البرنامج التدريبى للتعريف بأفضل المعاملات التى تتم على ثمار الموالح بعد الحصاد داخل محطات التعبئة من غسيل وتشميع وتجفيف وتعبئة وتبريد، لرفع والحفاظ على جودة وسلامة الموالح المصدرة بجانب عمليات التبريد السليمة التى تحافظ على الثمار لأطول فترة ممكنة، والتعرض لكيفية التوافق مع متطلبات الدول المستوردة فيما يتعلق بعمليات التجهيز لثمار الموالح المعــدة للتصدير والمعاملات التى تتم عليها فى ضـوء متطلبات كل دولة.

 

وأشار عبد الحميد دمرداش - رئيس المجلس، إلى أن مصر قد حققت مكاسب وطفرات كبيرة خلال الفترات الماضية فيما يتعلق بصادرات الموالح المصرية ، حيث أصبحت مصر أكبر دولة مصدرة للبرتقال فى العالم ، وبالتالى فيجب الحفاظ على هذه المكاسب من خلال رفع قدرات محطات تعبئة الموالح لتصدير منتج عالى الجودة من خلال إتباع أحدث الأساليب العلمية فى هذا المجال وهو ما يهدف إليه المجلس من خلال هذه الدورات.

 

ومن الجدير بالذكر أن صادرات الموالح المصرية قد بلغت حوالى 1.8 مليون طن للموسم التصديرى المنتهى 2018/2019 بزيادة قدرها 8% عن الموسم السابق.


الحاصلات الزراعية

برنامج تدريبي

منتجي ومصدري الموالح

موسم تصدير

اخبار الاقتصاد

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