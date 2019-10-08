تشميع كافيهات مخالفة وإزالة مبانى غير مرخصة فى حملات بالمعادى

شن حى المعادى، بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر، حملة مكبرة على المبانى المخالفة والإشغالات، استهدفت إزالة الإشغالات المخالفة فى شارع 108 أمام محطة مترو حدائق المعادى، وشارع دمشق ورفع مخلفات الكافهيات وإزالة خوازيق حديد بشارع 10 وشارع 68.

كما تم إيقاف الأعمال المخالفة بشارع 101 وإيقاف الأعمال بعمارة 8 شارع محمد قاسم تقسيم المساحة وغلق وتشميع الكافهيات المخالفة ورفع الإشغالات بشارع زهراء المعادى الرئيسى، بالتعاون مع المتابعة الميدانية والإشغالات وإدارة المحلات بالتنسيق مع قسم المعادى وشرطة المرافق .

وأكد المهندس عادل عبد الظاهر، أن هناك حملات يومية ثابتة بالشوارع للوقوف على المشاكل التى تواجه المواطنين وحلها، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة.

وأشار رئيس حى المعادى إلى أن هناك متابعة دائما على مدار اليوم لنسب الأعمال والمجهودات التى تبذل لصالح المواطنين، مؤكدا التواجد الميدانى للجميع على مدار اليوم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات التى تواجههم والتعامل بحزم مع أى مخالفات.