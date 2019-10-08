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ترامب: لن نتخلى عن الأكراد وأى قتال تركى غير ضرورى سيكون مدمرا لاقتصادهم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:10 م
ترامب: لن نتخلى عن الأكراد وأى قتال تركى غير ضرورى سيكون مدمرا لاقتصادهم دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى تغريدة على موقع "تويتر" للتدوين القصير إن القوات الأمريكية ربما تكون بصدد مغادرة سوريا ، "لكننا بأى حال من الأحوال لم نتخل عن الأكراد، وهم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون".

 

وأضاف قائلا: "وبالمثل، كانت علاقتنا مع تركيا، شريك الناتو والتجارة ، جيدة جدًا. تركيا لديها بالفعل عدد كبير من السكان الأكراد وتدرك بشكل كامل أنه بينما كان لدينا 50 جنديًا فقط في هذا الجزء من سوريا، وتم سحبهم، فإن أى قتال قسرى أو غير ضرورى من جانب تركيا سيكون مدمرًا لاقتصادهم ولعملتهم الهشة للغاية. نحن نساعد الأكراد بالأموال والسلاح".

 

 

 


ترامب

تركيا

سحب القوات الامريكية من سوريا

اردوغان

العدوان التركى

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