ترامب: كنت لأرسل سوندلاند للشهادة لكنها محكمة انتزع منها حقوق الجمهوريين

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى تغريدة على موقع "تويتر" للتدوين القصير إنه كان يرغب فى أن يرسل جوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى وهو رجل طيب حقًا وأمريكى عظيم للإدلاء بشهادته، ولكنه كان ليدلى بشهادته أمام محكمة غير رسمية تم انتزاع حقوق الجمهوريين منها، ولا يُسمح فيها بنشر الحقائق الحقيقية أمام الجمهور.

وأشار إلى تغريدة سوندلاند التى قال فيها "أعتقد أنكم مخطئون بشأن نوايا الرئيس ترامب".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إن إدارة ترامب منعت يوم الثلاثاء شهادة جوردون سوندلاند ، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي وشخصية مركزية فى التحقيق الخاص بتحقيق الديمقراطيين حول عزل الرئيس الأمريكى، وفقًا لبيان صادر عن محاميه.

وكان من المقرر أن يدلى سوندلاند، السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى، بشهادته صباح الثلاثاء أمام لجان مجلس النواب التي تسعى للحصول على معلومات حول أنشطته، حيث حث الرئيس ترامب أوكرانيا على التحقيق بشأن خصومه السياسيين، وفقًا لمحاميه روبرت لوسكين.

وقال لوسكين إن سوندلاند لم يظهر فى اتجاه وزارة الخارجية، موضحا "بصفته سفير الولايات المتحدة الحالي لدى الاتحاد الأوروبي وموظفًا في وزارة الخارجية، فإن السفير سوندلاند مطلوب منه اتباع توجيهات الوزارة". شعر السفير سوندلاند بخيبة أمل عميقة لأنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته اليوم. سافر السفير سوندلاند إلى واشنطن قادماً من بروكسل للتحضير لشهادته ولأن يكون متاحًا للإجابة على أسئلة اللجنة.