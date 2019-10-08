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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى النقل والبنوك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:31 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى النقل والبنوك بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرة 27.17 نقطة، لتغلق عند مستوى 10271.86 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 53.4 مليون سهم بقيمة 190.9 مليون ريال قطرى عبر 5538 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 10 أسهم.
 
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.
 

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