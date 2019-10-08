سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بنسبة 0.23% بالختام بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:09 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.23% بالختام بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسراً 6.50 نقطة ليغلق عند مستوى 2796.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 56.8 مليون سهم محققة ما قيمته 85.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1427 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقر سهم واحد.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.03%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 6.01%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 2.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.09%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.20%.
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:06 ص

أملاك للتمويل: 780 مليون درهم تعويض وراء ارتفاع سعر السهم ببورصة دبى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:27 م

بورصة دبى تتحول للمنطقة الخضراء بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:31 م

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط معظم القطاعات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:42 ص

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.61% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 03 أكتوبر 2019 05:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-10-2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

أمريكى وسويسريان يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2019

أمريكى وسويسريان يفوزون بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2019

صور.. محاولات إنقاذ الفيلة نعيمة من الجلطة القلبية بحديقة حيوان الجيزة

صور.. محاولات إنقاذ الفيلة نعيمة من الجلطة القلبية بحديقة حيوان الجيزة

خالد صلاح يفضح أبعاد مؤامرة تركيا على المنطقة العربية: يستخدمون عملاء الداخل وقنوات المخابرات بإسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش قبل الانقضاض على الأرض .. العدوان على سوريا فى ذكرى أكتوبر رسالة إذلال للعرب

خالد صلاح يفضح أبعاد مؤامرة تركيا على المنطقة العربية: يستخدمون عملاء الداخل وقنوات المخابرات بإسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش قبل الانقضاض على الأرض .. العدوان على سوريا فى ذكرى أكتوبر رسالة إذلال للعرب

أردوغان ناقص المروءة.. الرئيس التركى يدفع بـ17 ألف امرأة لقيعان السجون بسبب معارضتهن له.. ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 53 سيدة فى سبتمبر.. واعتقال 5 نساء لمجرد زيارتهن لأزواجهن فى المعتقلات

أردوغان ناقص المروءة.. الرئيس التركى يدفع بـ17 ألف امرأة لقيعان السجون بسبب معارضتهن له.. ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 53 سيدة فى سبتمبر.. واعتقال 5 نساء لمجرد زيارتهن لأزواجهن فى المعتقلات

الخطيب يغيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك

الخطيب يغيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك

إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري

إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة