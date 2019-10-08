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تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الإعلام والترفيه

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:34 م
تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الإعلام والترفيه بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسراً 45.30 نقطة ليغلق عند مستوى 7832.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.22% خاسراً 165.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3755.15 نقطة.
   
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 109.8 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 145 شركة. 
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.41%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.33%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.14%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.36%.
 
وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.25%، ثم صادرات بنسبة 4.71%، ثم التعاونية بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.67% ثم أسمنت العربية بنسبة 5.09%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.96%.
 

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