تحطم طائرة حربية فى منطقة غير مأهولة بغرب ألمانيا

رويترز

ذكرت قناة ألمانية إقليمية اليوم الثلاثاء أن طائرة حربية تحطمت فى منطقة غير مأهولة قرب مدينة ترير بغرب البلاد.

وقالت محطة "إس.دبليو.آر" على حسابها بموقع تويتر "تحطمت طائرة مقاتلة قرب زيمر فى منطقة ترير ساربورج فوق منطقة غير مأهولة".