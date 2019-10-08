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تحرير 1160 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:11 م
تحرير 1160 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الإنضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1160 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 499 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و49 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و43 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة وبدون لوحات و131 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو21 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير17 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 11 مخالفة بيئة و 112 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 21 مخالفة خط السير و19 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 22 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 19 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و60 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على سيارة متروكة و15 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير41 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و49 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية و34 مخالفة تحميل ركاب بالأجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


الاسماعيلية

حملة مرورية

تحرير مخالفات مرورية

مدير مرور الاسماعيلية

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