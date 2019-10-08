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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:46 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس ـ أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة حبس "يوسف عبد العظيم"، 15 يوما  احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في  اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية .

وأسندت النيابة إلى المتهم، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

 

 

 


تجديد حبس متهمين

النيابة العامة

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

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