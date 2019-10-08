تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجي

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من مليون ونصف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل أرباح شهرية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنهما لم يلتزما بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها المتهمين منهم بلغت نحو مليون و500 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات، أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.