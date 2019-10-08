تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بينهما بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر القاضى الجزئى بمحكمة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل شاب على خلفية مشاجرة نشبت بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول "محمد أحمد محمد سليم" 17 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفى الإبراهيمية العام، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعى بالجسم، أودى بحياته، وتبين قيام "أحمد م ك" 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بارتكاب الواقعة، على خلفية حدوث مشاجرة بينه وبين المجنى عليه منذ يومين وتجددت أمس يوم الواقعة.

كما تبين أنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وقام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، وتمكن ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التى قررت برئاسة معتز السعيد، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.