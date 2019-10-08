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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وأجنبية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:31 م
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 14456 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 17430 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.
 

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