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بلومبرج: البيت الأبيض يبحث عن سبل للحد من تدفقات رؤوس الأموال للصين

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:00 م
بلومبرج: البيت الأبيض يبحث عن سبل للحد من تدفقات رؤوس الأموال للصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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أفادت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجرى مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين، مع التركيز على الاستثمارات التى نفذتها صناديق التقاعد التابعة للحكومة الأمريكية.

وقالت المصادر إن ثمة تقدما فى هذا الإطار منذ ظهور مؤشرات أواخر الشهر الماضى على أن البيت الأبيض يبحث سبلا لفرض إلغاء إدراج الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وهو ما نفاه لاحقا المستشار التجارى بيتر نافارو باعتباره "أخبارا كاذبة".

وأورد تقرير بلومبرج اليوم أن الإدارة تبحث القيام بمزيد من التدقيق فى قرارات مزودى المؤشرات لإضافة شركات صينية تعتبرها الإدارة تنطوى على خطر ملموس على المستثمرين الأمريكيين.

وفى إطار منفصل، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إن الصين خفضت بالفعل توقعاتها لحدوث تقدم في محادثات التجارة مع واشنطن هذا الأسبوع وإنها ستقلص مدة إقامة وفدها ليلة واحدة.

 

 


دونالد ترامب

الصين

تدفق رؤوس الأموال

صناديق التقاعد

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