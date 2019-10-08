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بكين تدين قرار واشنطن إدراج كيانات صينية على القائمة السوداء بشأن شينجيانج

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:20 م
بكين تدين قرار واشنطن إدراج كيانات صينية على القائمة السوداء بشأن شينجيانج المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج
بكين (أ ش أ)

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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها وإدانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إدراج 28 كيانا صينيا على قائمتها السوداء ومنعها من شراء منتجات أمريكية، وذلك بدعوى علاقة هذه الكيانات بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" فى منطقة (شينجيانج) الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربى الصين.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج الولايات المتحدة - فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة اليوم تعليقا على قرار الولايات المتحدة، الذى تضمن بعض شركات الذكاء الاصطناعى الكبرى فى الصين - إلى تصحيح موقفها الخاطيء على الفور بشأن موقف الصين المشروع ضد الإرهاب فى البلاد.

وقال "إن الولايات المتحدة تستخدم إدعاءات لا أساس لها كذريعة لحظر كيانات صينية، واصفا هذا القرار بأنه انتهاك خطير للقواعد الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية، وتدخلا صارخا فى الشؤون الداخلية للصين.. مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها منطقة شينجيانغ تستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، وتحظى بتأييد ودعم من المجتمع الدولي".

وشدد جينج شوانج على أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مطالبا -فى الوقت نفسه- واشنطن بإلغاء قرارها ووقف التدخل فى الشؤون الداخلية للصين.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال.. وجاء فى تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية أن "المنظمات المحظورة تورطت فى حملة الصين التى استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة فى إقليم (شينجيانج) المتمتع بالحكم الذاتى".

 


الصين

امريكا

عقوبات امريكيه على شركات صينيه

منطقه شينجيانج

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