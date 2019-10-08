باكستان تستدعى نائب المفوض السامى الهندى للاحتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار

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استدعت باكستان، نائب المفوض السامى الهندى لديها للاحتجاج على ما وصفته بالانتهاكات غير المبررة؛ لوقف إطلاق النار من جانب القوات الهندية عبر خط المراقبة الذى يفصل بين شطرى إقليم كشمير الهندى والباكستانى.

وذكر مكتب الخارجية الباكستانية - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم /الثلاثاء/ - أن المتحدث باسم الخارجية محمد فيصل استدعى اليوم نائب المفوض السامي الهندي "غوراف أهلواليا"، وأدان خروقات وقف إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل سيدة مسنة وإصابة 3 مدنيين آخرين بجروح خطيرة في قطاع (شيريكوت).

وأشارت باكستان إلى أن القوات الهندية تستهدف بشكل متكرر المناطق المأهولة بالسكان المدنيين بنيران المدفعية ومدافع الهاون من العيار الثقيل والأسلحة الآلية، مشددًا على أن الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين غير مقبول ومناف للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

من جهته.. دعا المتحدث باسم الخارجية الباكستانية فيصل الهند إلى احترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 2003 والتحقيق في هذا الحادث وغيره من الحوادث التي تنتهك وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك وسط توتر بين البلدين في أعقاب تحرك نيودلهي لتغيير وضع الحكم الذاتي في المنطقة الخاضعة لسيطرتها بكشمير في أغسطس الماضي.