انخفاض أسعار العقارات بدبى 6% فى الربع الـ 3 من 2019

محمد عبد المجيد

شهدت أسعار العقارات فى معظم مناطق دبى، انخفاضاً يتراوح بين 4 و6% فى الربع الثالث، فى حين بقيت مستقرة فى المناطق الناشئة مثل المدينة العالمية، ودبى لاند، ومدن، وفقاً لتقرير "بيوت"، الذى يستند إلى الأسعار المعلن عنها من الوكالات العقارية على موقع بيع وإيجار العقارات فى الإمارة.

و وفقا لموقع الروية" الإماراتى، انخفض متوسط سعر القدم المربعة للشقق السكنية 8% ليصل إلى 1,311 درهم، بعد أن كان 1,426 درهم للقدم المربع، فى حين انخفض للفلل 6.6% لتصل إلى 2,201 درهم فى الربع الثالث من عام 2019، بعد أن كانت 2,358 درهم للقدم المربع.

وتحتفظ عقارات المدينة العالمية، بأعلى عائد على الاستثمار بنسبة 9.4% للشقق، وتوفر قرية جميرا الدائرية عائدات إيجارية تصل إلى 6.8% للفلل.

وجاءت دبى مارينا فى صدارة المناطق الأكثر إقبالاً لشراء الشقق، فى حين لا تزال منطقة نخلة جميرا تجذب العدد الأكبر من المستثمرين الراغبين فى شراء الفلل، وذكر التقرير أن مناطق النهدة ودبى مارينا ومردف وبر دبى وجميرا تصدرت قوائم المناطق الأكثر طلباً للاستئجار.

وأشار التقرير، إلى أن التصحيح السعرى يوفر الكثير من الفرص المغرية للمستثمرين والمستأجرين، الأمر الذى يؤكده ارتفاع المعاملات العقارية فى دبى 12% فى عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وفقاً لدائرة الأراضى والأملاك بدبى.

واستناداً إلى مقارنة الأسعار، خلال الفترة من الربع الثالث 2019 إلى الربع الثانى 2019، لوحظ وجود انخفاض معتدل فى متوسط سعر القدم المربعة لنطاق واسع من العقارات المعروضة للبيع، مع ذلك، فإن المناطق الناشئة مثل مدينة دبى الرياضية وواحة دبى للسيليكون لا تزال تستأثر باهتمام المستثمرين، ما يتماشى مع حجم الطلب على العقارات معتدلة التكلفة من قبل المشترين الجدد، الذين يشكلون 66% من إجمالى المستثمرين فى سوق العقارات فى دبى لعام 2018، وفقاً لتقارير دائرة الأراضى والأملاك فى دبى.

فى الوقت ذاته، يشهد سوق الإيجار إقبال المستأجرين على الاستفادة من الأسعار المنخفضة، حيث تراوح متوسط التراجع بين 2 و6%. وما زالت النهدة ودبى مارينا تحتفظان بمكانتهما كأكثر المناطق رواجاً بين المستأجرين المحتملين الباحثين عن شقق، ومردف فى صدارة المهتمين باستئجار الفلل.

وفيما يتعلق بالعقارات قيد الإنشاء فى دبى، هناك اهتمام بالمناطق القريبة من موقع إكسبو 2020، مثل جنوب دبى وأكويا أكسجين.

وقال الرئيس التنفيذى لموقع بيوت، حيدر على خان، "لاحظنا ارتفاعاً قياسياً بعدد الزيارات على صفحات موقع بيوت، حيث بلغ إجمالى عدد المشاهدات 88.5 مليون فى النصف الأول من عام 2019، الأمر الذى يؤكد الاهتمام المتزايد من المشترين والمستثمرين، كما تشهد مبيعات العقارات قيد الإنشاء نمواً أيضاً، حيث سجلت دائرة الأراضى والأملاك فى دبى 2,274 صفقة خلال شهر يوليو وحده".