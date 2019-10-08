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انخفاض أسعار الباذنجان لـ1.5 جنيها والملوخية بـ2 جنيه والكوسة بـ5 جنيهات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:05 ص
انخفاض أسعار الباذنجان لـ1.5 جنيها والملوخية بـ2 جنيه والكوسة بـ5 جنيهات خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8-10-2019 انخفاضا لعدد من الأصناف مع  استقرارا فى أسعار معظم الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 3- 4.75 جنيها للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 10-12 جنيها للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيه.
 
فيما انخفضت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، مقابل 4.5 جنيها لأسعار أمس والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات، مقابل 3 جنيهات، بيتما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها.
 
وترواحت أسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات.

اسعار الخضار

اسعار الفواكه

اسعار الخضروات

سوق العبور اسعار الفاكهة

اسعار الطماطم

أخبار اقتصاد

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