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انتحار شاب شنقا بالدقهلية.. وأسرته: يعانى من اضطرابات نفسية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:48 م
انتحار شاب شنقا بالدقهلية.. وأسرته: يعانى من اضطرابات نفسية جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تخلص شاب من حياته بالانتحار شنقا داخل منزلة بقرية منشية عاصم التابعة لمركز منية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر العام بوصول "محمد.ا.ص.م" 31 سنة من قرية منشية عاصم التابعة لدائرة المركز جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام المجنى عليه بالانتحار شنقا داخل نزلة، وبسؤال أسرته أكدوا أنه يعانى من اضطرابات نفسية، وحال دخولهم إلى المنزل وجدوه معلقا بالحبل فى سقف الغرفة.

وتبين عدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بدخوله مشرحة المستشفى.

 

 


الدقهليه

اخبار الحوادث

انتحار شاب

مركز منية النصر

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