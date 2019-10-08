اليوم.. قافلة طبية شاملة بعزبة الكرملة بريف المنتزه شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، عن تنظيم قافلة سكانية، اليوم الثلاثاء بريف قرى المنتزه شرق الإسكندرية، حيث يتم تنظيم قافلة شاملة بمسجد هدى الإسلام بعزبة كرملة بريف المنتزه.

وتشمل القافلة على خدمة الكشف الطبى فى تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، وصرف عينات الأدوية المجانية، كما تشارك مديرية الطب البيطرى بالكشف على الحيوانات لمناهضة انتشار الأوبئة، والتوعية بكيفية الوقاية من انفلونزا الطيور والتوعية بحملات رش وعلاج الطفيليات الخارجية وتجريع الطفيليات الداخلية وأيضا التوعية بمواعيد حملات تطعيم ضد مرض الطاعون للغنم والماعز.

كما تشارك فى القافلة الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمنفذ متحرك يشتمل على أسطوانات البوتاجاز بسعر مدعم، وتقوم إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالتوعية بأهمية محو الأمية والتنويه عن فتح فصول محو الأمية بالعزبة وعن إمكانية التوجه لإجراء اختبارات فورية بمقر الإدارة.

وفيما يخص الندوات التوعوية والتثقيفية، سيتم تنظيم ندوة توعوية من خلال فريق إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضرورة ترشيد استهلاك المياه، واستعراض طرق مبتكرة للتنظيف تسهيلا على ربات المنازل، بالإضافة إلى تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب للتأكد من مدى صلاحيتها.

يذكر أن الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية تعمل على توجيه القوافل الشاملة إلى المناطق الاكثر احتياجا وفى مقدمتها قرى وعزب ريف المنتزه وقرى أبيس وقرى بنجر السكر.