اليمن يتقدم بطلب للحكومة الأمريكية بمنع تداول آثاره فى الولايات المتحدة

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قال وزير الثقافة اليمنى مروان دماج، إن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للحكومة الأمريكية بمنع تداول الآثار والتحف اليمنية فى السوق الأمريكية.

وأضاف دماج، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية فى الحكومة الأمريكية فى 29 أكتوبر الجارى؛ لمناقشة طلب الحكومة اليمنية بفرض قيود على الآثار والتحف اليمنية وتداولها فى الولايات المتحدة.

وأوضح، أن طلب الحكومة يتطلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن هذا الطلب يأتى بناءً على المادة (9) من اتفاقية اليونيسكو التى أنهت بلادنا إجراءات المصادقة عليها مطلع شهر سبتمبر الماضي.

ولفت دماج، إلى أن سفارة اليمن فى واشنطن تبذل جهودًا كبيرة فى هذا الملف الرامى إلى منع تداول الآثار اليمنية فى الأسواق الأمريكية.