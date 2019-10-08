سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تجارة ثنائية تركز على المنتجات الزراعية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:29 ص
اليابان والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تجارة ثنائية تركز على المنتجات الزراعية شينزو أبى و دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية رسميًا، على اتفاقية تجارة ثنائية، والتى من المتوقع أن تعيد المزارعين الأمريكين إلى سباق المنافسة مع منافسيهم الدوليين، من خلال تقليل التعريفة الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية.
 
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قوله، قبيل توقيع الاتفاق من السفير اليابانى لدى أمريكا شينسوك سوجياما، والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر، فى البيت الأبيض - "إن ذلك الاتفاق سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للمزارعين وأصحاب المزارع الأمريكية إذ سيعزز من إمكانية الدخول بشكل كبير لسوق أجنبى يحظى بأهمية كبيرة".
 
ويقضى الاتفاق التجارى الأمريكى اليابانى، بأن تخفض اليابان الرسوم الجمركية على ما تبلغ قيمته حوالى 7.2 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية من الأغذية والمنتجات الزراعية.
 
وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو اَبى، قد توصل للاتفاق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال الشهر الماضي.
 

اليابان

الولايات المتحده

ترامب

شينزو ابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة