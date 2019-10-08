اليابان والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تجارة ثنائية تركز على المنتجات الزراعية

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وقعت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية رسميًا، على اتفاقية تجارة ثنائية، والتى من المتوقع أن تعيد المزارعين الأمريكين إلى سباق المنافسة مع منافسيهم الدوليين، من خلال تقليل التعريفة الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قوله، قبيل توقيع الاتفاق من السفير اليابانى لدى أمريكا شينسوك سوجياما، والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر، فى البيت الأبيض - "إن ذلك الاتفاق سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للمزارعين وأصحاب المزارع الأمريكية إذ سيعزز من إمكانية الدخول بشكل كبير لسوق أجنبى يحظى بأهمية كبيرة".

ويقضى الاتفاق التجارى الأمريكى اليابانى، بأن تخفض اليابان الرسوم الجمركية على ما تبلغ قيمته حوالى 7.2 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية من الأغذية والمنتجات الزراعية.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو اَبى، قد توصل للاتفاق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال الشهر الماضي.