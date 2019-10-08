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النمسا تؤكد دعمها الكامل لانضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:00 ص
النمسا تؤكد دعمها الكامل لانضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبى الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا
فيينا /أ ش أ/

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أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، الاثنين، دعم بلاده الكامل لبدء مفاوضات انضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء شالينبرج مع رئيس شمال مقدونيا ستيفو بندارفوسكي، اليوم فى العاصمة سكوبيه، حيث تم بحث آخر مستجدات مفاوضات انضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبى وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان للخارجية النمساوية اليوم الاثنين، أشار شالينبرج إلى أن شمال مقدونيا استوفت جميع الشروط اللازمة لخطوة التكامل مع الاتحاد الأوروبى من خلال إجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية الهامة فى السنوات الأخيرة، وأكد الوزير النمساوى أن اتفاق بريسبا بين شمال مقدونيا واليونان يعد أيضًا نموذجًا للمنطقة بأكملها فى حل النزاعات الثنائية.

والتقى شالينبرج أيضا مع رئيس الوزراء بشمال مقدونيا زوران زئيف ووزير الخارجية نيكولا ديميتروف ونائب رئيس الوزراء بوجار عثماني، كما شهدت المباحثات الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين النمسا وشمال مقدونيا.

 


النمسا

أخبار النمسا

شمال مقدونيا

الاتحاد الأوروبى

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