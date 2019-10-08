النرجسية تتراجع مع التقدم فى العمر

وكالات

أظهرت دراسة جديدة لأفراد جيل "إكس"، والتي أجريت على مدى 23 عاماً، أن النرجسية ومكوناتها (الغرور، الاستحقاق، والقيادة) تتراجع مع التقدم في العمر.

وفي عام 1992، قام الباحثون بعمل دراسة شملت 486 طالباً، بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ثم التقوا بـ237 شخصاً من المشاركين الأصليين بعد ذلك بـ 23 عاماً.



ونقلت جريدة الرؤية الإماراتية ، أنه رغم أن هذه الفئة العمرية تضم نخبة من الأفراد، 64 في المئة منهم حصلوا على مؤهلات علمية عليا، وبالتالي يحصلون على ضعف متوسط الدخل الوطني، شعر مؤلفو الدراسة بأن الأنماط الموجودة في البيانات قوية للغاية لدرجة أنها من الممكن أن تنطبق على الجيل «إكس» بشكل عام: (وهم الذين ولدوا في أوائل الستينات إلى أوائل الثمانينات من القرن الماضي).



وتوضح إيميلي جريكالف، المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة السلوك المنظم بكلية سانت لويس أولين للأعمال التابعة لجامعة واشنطن، أن العمل الماضي أيد القول إن الأشخاص يميلون للنضج على مدار الوقت، بإظهار أنهم أصبحوا واعين بشكل أكبر وأكثر قبولاً واستقراراً عاطفياً، وأقل توتراً واكتئاباً من فترة البلوغ إلى منتصف العمر».



وفي معرض التأكيد على أن النرجسية هي «النقيض للنضج»، تشير إلى أن «النضج هنا يعني من الناحية الاجتماعية، مواطناً أكثر لطفاً وإنتاجية في المجتمع».



ولم يظهر سوى ثلاثة في المئة من المشاركين في الدراسة زيادة في النرجسية، غير أن البعض ظلوا نرجسيين في عمر الـ 31 مثلما كانوا، وهم في عمر الـ 18، بحسب المؤلفة المشاركة للدراسة أوينيكه فيتسل من جامعة أوتو-فون-جوريكه في ماجدبورج بألمانيا.