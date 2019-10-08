"المقاومة اليمنية" و"الحزام الأمنى" تحرران مدينة الفاخر من الحوثيين

عدن (أ ش أ)

حررت قوات المقاومة اليمنية والحزام الأمنى، اليوم الثلاثاء، مدينة الفاخر من قبضة مليشيا الحوثى شمالى محافظة الضالع باليمن.

وأفادت مصادر يمنية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، بأن القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثى فى منطقة الريبى بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين فى وادى سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف مسلحى المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن القوات أحبطت محاولة كبيرة لمليشيا الحوثى لاستعادة مواقع خسرتها فى تورصة بالأزارق والمسيمير بالضالع، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين.

وتأتى هذه التطورات عقب اندلاع معارك عنيفة بين القوات الجنوبية المشتركة ومليشيا الحوثى الموالية لإيران فى جبهات شمال وشمال غربى محافظة الضالع جنوب اليمن، السبت الماضى، تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.