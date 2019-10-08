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المعارضة التركية تنتقد قرار أردوغان شن عملية فى سوريا وتدعوه للسلام مع دمشق

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:27 ص
المعارضة التركية تنتقد قرار أردوغان شن عملية فى سوريا وتدعوه للسلام مع دمشق رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
أ.ش.أ

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وجهت أحزاب المعارضة التركية انتقادات حادة لحكومة البلاد لنيتها شن عملية عسكرية جديدة فى سوريا، معتبرة أن السبيل الأفضل لتأمين تركيا من التهديد الإرهابى هناك هو السلام مع دمشق.

وقال نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، فايق أوزتورك، فى مؤتمر صحفي، نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن حكومة تركيا الحالية تقود البلاد إلى "مستنقع" الشرق الأوسط.

واعتبر أوزتورك، الذى ينتمى إلى أكبر حزب معارض فى تركيا، أن "على سلطات بلاده دعم الجيش السورى والتعاون معه إذا كانت تريد حقا محاربة الإرهاب وضمان وحدة أراضى سوريا"، مشيرا إلى أن "الطريق الأسرع إلى ذلك هو السلام بين أنقرة ودمشق".

من جانبه، قال "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض إن الحاجة الأكثر إلحاحا فى سوريا هى بدء حوار ديمقراطى وعملية تفاوض شاملة لجميع الأطراف لإنهاء الحرب الأهلية فى البلاد معتبرا التدخل العسكرى الجديد "أكبر تهديد".

واعتبر الحزب، فى بيان، أن قرار "حزب العدالة والتنمية" الحاكم فى تركيا، وحليفه "حزب الحركة القومية"، القيام بتوغل عسكرى جديد فى شمال سوريا يعد مسألة "خطيرة وخاطئة للغاية".

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد أعلن فى وقت سابق أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية التى تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

 


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