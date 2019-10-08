المشدد 7 سنوات وغرامة 100ألف جنيه لعاطل فى اتهامه بحيازة هيروين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، عاطلا لحيازته مواد مخدرة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد وفيق طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد مصطفى أحمد، ومحمد فتحى شوك، وسكرتارية وائل عيد.

كانت نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، قد أحالت" جاد ف م ج" عاطل مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، لمحكمة الجنايات، لحيازته مواد مخدرة هيروين فى القضية رقم 1875 جنايات قسم أول الزقازيق لسنة 2019، التى أصدرت حكمها المتقدم.