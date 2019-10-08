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المشدد 3 سنوات لـ"حارس عقار" بتهمة حيازة ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى الساحل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 م
المشدد 3 سنوات لـ"حارس عقار" بتهمة حيازة ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى الساحل اقراص مخدرة - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل " حارس عقار " بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة حيازة آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار فى منطقة النهضة، ونسبت النيابة العامة تهم حيازة الأقراص المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها .
 
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " كريم.س " وشهرته "مقص"، بممارسة نشاطا إجراميا، فى ترويج والتجار الأقراص المخدرى، متخذا من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من آلف قرص مخدر.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.
 
 

السجن المشدد

أقراص مخدرة

اتجار المخدرات

قسم الساحل

تجارة مخدرات

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