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المستويات المرتفعة من الرصاص فى الحمل مرتبط بالبدانة بين الأطفال بعد سنوات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:00 م
المستويات المرتفعة من الرصاص فى الحمل مرتبط بالبدانة بين الأطفال بعد سنوات طفل بدين -صورة ارشيفية
أ ش أ

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كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين كانت أمهاتهن يعانين من مستويات مرتفعة من الرصاص فى دمائهن أثناء الحمل، هم الأكثر عرضة من غيرهم لزيادة أوزان أطفالهن بحلول عمر 8 سنوات.

تأتى نتائج الدراسة، التى أجريت فى كلية الطب فى جامعة "نيويورك"، من خلال اختبارات فحص عينات من الدم لأكثر من 1,440 أم على مدار ثلاثة أيام بعد الولادة، ليتم مقارنة مستويات الرصاص لديهن ومراقبة تقلبات أوزان أطفالهن أثناء الطفولة .. وجد الباحثون أن الدراسة لم تستطع إثبات السبب والنتيجة، لكن الأطفال الذين كانت أمهاتهم يتمتعون بمستويات عالية من الرصاص كانوا أكثرعرضةً لفرط الوزن أوالسمنة بأربعة أضعاف من المولودين لأمهات ذوات مستويات منخفضة من الرصاص.

ومع ذلك، يبدوأن حمض الفوليك، وهو مكمل يُعطى للنساء للحماية من عيوب الولادة الأنبوبية العصبية، يقلل من هذا الخطر.

وأوصى فريق العمل المعنية بالخدمة الوقائية فى الولايات المتحدة بأن تأخذ جميع النساء فى سن الإنجاب 400 ميكروجرام يوميًا..

ولاحظ الباحثون فى نشرة إخبارية يومية أنه عندما تقترن مستويات الرصاص العالية بمستويات حمض الفوليك "الكافية" ، يكون الطفل أقل عرضة لوزن زائد.

 


طفل بدين

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

طفل

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