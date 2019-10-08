المجلس الأوروبى: خروج بريطانيا من "بريكست" ليس لعبة لـ"تبادل اللوم"

بروكسل (أ ش أ)

حذر رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" ليس لعبة "تبادل اللوم" حسب تعبيره.

وقال توسك - في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أوردتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، إن مستقبل أوروبا وبريطانيا بالإضافة إلى أمن ومصالح الجانبين "على المحك".

يأتي ذلك في أعقاب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق اليوم بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث أبلغت ميركل رئيس الوزراء البريطاني بأن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" غير محتمل على الإطلاق.

وأكد جونسون - وفقًا لما أعلنته مصادر بمكتب رئيس وزراء بريطانيا "داونينج ستريت" - أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في (بروكسل ) على وشك الانهيار.

ووفقًا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، ويتخذ جونسون نفس الموقف الرافض الذي اتخذته سابقته سلفه "تيريزا ماي" من البند الوارد في اتفاق الخروج، والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة في الجزيرة الأيرلندية، فيما طرح جونسون مقترحات جديدة.