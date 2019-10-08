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المتهمان بقتل عمهما بالسلام: "خان الوصية واستولى على أرض والدنا"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:00 ص
المتهمان بقتل عمهما بالسلام: "خان الوصية واستولى على أرض والدنا" جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف المتهمان بقتل عمهما أمام رجال مباحث السلام، أنهما تعديا عليه بـ"شومة" بعدما خدعهما واستولى على قطعة أرض لوالدهما، على الرغم من وصايته بإعطاء الأرض لأولاده بعد وفاته، ولكنه خدعهما بدفع مبالغ مالية قليل جدا وتعديا عليه حتى توفى، قائلين "خدعنا واستولى على أرض والدنا بعدما أوصاه علينا"، فيما تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وأضاف المتهمان أمام المباحث، أن عمهما اتفق فى البداية على إعطائهما مبلغ 200 ألف جنيه فقط برغم أن ثمن الأرض أكثر من ذلك بكثير، وعند تسليمهما المبلغ المتفق عليه لم يعطيهما سوى 40 ألف جنيه من مبلغ 200 ألف جنيه، وادعى بأنه لا يمتلك أكثر من ذلك ولا يستطع إعطاءهما المبلغ المتفق عليه، فنشبت بينهم مشاجرة وانتهت بضربه بشومة على رأسه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول "أمين.ع"، 62 سنة، مصابا بكسر فى الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين بحدوث مشاجرة بينه وبين أبناء شقيقه "عزيز.م"، 41 سنة، و"فيصل.م"، 39 سنة، بسبب خلافات على الميراث.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين، واعترفا بأن والدهما ترك لهما قطعة أرض مساحتها 120 مترا كانت ورثه من والده، لكن بعد وفاة والدهما اكتشفا أن الأرض مسجلة باسم عمهما "المجنى عليه"، وأخبرهما أن الأرض مسجلة باسمه منذ سنوات وأن والدهما وصاه بإعطائهما مبلغا ماليا مقابل قطعة الأرض، فاعترضا على ذلك، وطلبا منه التنازل لهما عن الأرض لكن المجنى عليه رفض، وطلب منهما أخذ المبلغ المتواجد منه، أو عدم السؤال عن الأرض ونشبت بينهم مشاجرة وتوفى.

 


مباحث القاهرة

جريمة قتل

السلام

خلاف على ميراث

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