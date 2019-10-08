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الكويت والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:17 م
الكويت والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
أ ش أ

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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، تطورات الأوضاع فى المنطقة، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
 
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذى عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، نتائج اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة الكويتية السعودية، والتى عقدت فى الكويت أمس الإثنين، إلى جانب مناقشة عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وفى سياق اخر، اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم، مع نائب وزير الأمن القومى فى الولايات المتحدة الأدميرال ديفيد بيكوسكي؛ حيث بحثا عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل زيادة أطر التعاون بينهنا، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
 

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