الكهرباء: تدريب 9 آلاف متدرب من دول أفريقيا حتى الآن

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن هناك ما يقرب من 116 برنامج تدريبى سنوى يتم تقديمه لدول إفريقيا، علاوة على إعداد برامج أخرى طبقاً لاحتياجات الجانب الإفريقى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتدربين الأفارقة الذين حصلوا على دورات تدريبية بوزارة الكهرباء على مدى السنوات العشر الماضية ارتفع إلى 9 آلاف متدرب، فى عدد من البرامج حول "التشغيل والصيانة واستكشاف الأعطال وإصلاحها بمحطات توليد الطاقة الكهربائية لماركتى "VI" / VIE " وللتربينات الغازية.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء المصرى يمتلك أكثر من 20 مركز تدريب، وحصل مركزين منهم على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية "APUA " ، و ذلك من منطلق حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لكافة دول إفريقيا.