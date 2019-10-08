الكرملين: تصريحات ترامب حول رغبته فى التوافق مع روسيا تتناقض مع العلاقات بين البلدين

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صرح المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول رغبته فى التوافق مع روسيا، تتعارض فى الواقع الراهن مع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، "سمعنا عبارات الرئيس الأمريكى الشهيرة حول إمكانية التوافق مع روسيا، ولكن لم يتم بعد الكشف عن جوهر ومضمون عبارة التوافق مع روسيا".

وأضاف، "من غير الواضح ما يعنيه الرئيس ترامب بهذه العبارة، لأن واقع العلاقات بين بلدينا يتعارض بشدة مع تصريحات ترامب لسوء الحظ".