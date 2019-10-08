القبض على المتهم بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض وقتله بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عامل لاتهامه بقتل شاب بالطالبية، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه مصاب بعدة طعنات، أسفرت عن مقتله، بعد نقله إلى المستشفى، وأن عامل وراء ارتكاب الجريمة.

كشفت تحريات رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، دفعت الأخير لاتخاذ قرار بالتخلص منه، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.