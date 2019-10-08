العربية: تركيا قصفت نقطة عسكرية لقسد فى سوريا

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مراسلها أن هناك قصف تركى استهدف نقطة عسكرية لـ "قسد" فى رأس العين السورية.
العربية: تركيا قصفت نقطة عسكرية لقسد فى سورياالثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:08 م
الجيش التركى
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